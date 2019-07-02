CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

ERGENEKON DAVASI KARARI

"Binlerce kişiyi mahkum ettiler. Yazıktır, günahtır. Adalet bu mu? Ben bu davaların savcısıyım diyeceksin, 12 yıl sonra pardon diyeceksin. Bu mudur adalet, hak, hukuk? O dönemde, dönemin hükümetine destek veren, medya mensuplarına seslenmek istiyorum; sizde vicdan varsa yazdığınız yazılar, ithamlarınızdan dolayı özür dilemeniz gerekiyor. Ergenekon davası tek bir dava değildir. Ben, Silivri Hapishanesi'ni Almanya'daki toplama kampına benzetmiştim. Bunların tek ortak özelliği vatanlarına, bayraklarına bağlı olmasıydı. Bu açıklamadan sonra Ankara'ya gelmeden savcı fezleke düzenledi. Ne olacak o fezleke? Biz haklı çıktık.

ADALET REFORMU

Şimdi adalet reformundan söz ediliyor. Bu adaletin olmadığını gösteriyor. Getireceğiniz adalet paketinde Eren Erdem'in dışarıya çıkacağına söz veriyor musunuz? Hangi suçu var Eren Erdem'in? Sadece Eren Erdem değil; Osman Kavala var, askeri öğrenciler var. Sırrı Süreyya Önder, siyasette önemli bir entelektüel. Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride? Barış bildirisine imza atanları hapse attınız. Cumhuriyet yazarları niye hapisteler?

Adalet istiyoruz ama gücü olanın değil, hakkı olanın adaletini istiyoruz. Osaka'da Trump ile Erdoğan'ın fotoğrafını görmüşsünüzdür. ABD heyetinin elinde defter kalem var, bizim heyette ne kalem var ne defter. Trump, Erdoğan'a Brunson'ı serbest bıraktığı için teşekkür ediyor. Bütün AK Partili kardeşlerime sesleniyorum; Trump'ın telefonuyla papazı serbest bıraktıklarında bunun adı adalet midir? Canan Kaftancıoğlu, 6 yıl önce tweet atmış, sen misin başarılı olan hesabını soracağız. Hani adalet? Sayın Akşener'e FETÖ soruşturması... Sonra diyorlar ki, biz adalette reform yapacağız. Kesinleşmiş beraat kararları var. Şule Çet davası var. Baba adalet istiyor, hakkını istiyor, hukukunu istiyor. Askeri öğrenciler içeride, komutanları dışarıda... ODTÜ'de 4 öğrenciyi içeriye alıyorlar, tören sonrası serbest bırakıyorlar. Hangi gerekçeyle gözaltına alıyorsunuz? Çünkü pankart taşımasınlar diye, hükümeti eleştirmesinler diye.

AK Partili kardeşlerim de bilsinler, AK Parti'ye oy veren kardeşlerim de bilsinler adalet herkes için olmak zorundadır. Bütün peygamberlerin varlık nedeni adalettir. İnsanlığın, kainatın temelidir adalet. Adaleti sağlamamak için her çabayı gösterirseniz devletin temelini çökertmiş olursunuz.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU'NA TEPKİ

Bütün dünyada gıda fiyatları düşerken, Türkiye'de neden artıyor? Kim yönetiyor Türkiye'yi? Bir bakan düşünün topluma doğru bilgi vermiyor. O koltukta niye oturuyorsun? Yönetemiyorsunuz, Türkiye'nin yönetilmediğini de iyi biliyorum. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu neyi istişare edecek? Toplanıp Erdoğan'a itiraz mı edecek? Eski abiler var, para alıyorlar... 13 bin lira para mı, 18 bin lira oldu. Neyin istişaresini yapacaksınız? Aldığınız para fakir fukaranın parasıdır, neyin istişaresini yapacaksınız? 13 bin aylık 18 bine çıkarılıyor ve Bülent Bey buna 'edepsiz' cüretini gösteriyor. Daha makamınıza oturmadan aylığınızı 18 bin liraya çıkarıyorsanız bu vatandaşı rahatsız ediyorsa 'edepsiz' diyemezsin. Diyen insan aynaya bakacak. Vatandaşın bunu sorgulamaya hakkı var. Senin aldığın aylığı dahi vatandaş veriyor. Türkiye'yi bu anlayış yönetiyor. Tıpkı emeklilikte yaşa takılanlara 'türedi' diyenler gibi. 82 milyon size çalışıyor.

EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Tek adam rejimi getirdiler. 'Türkiye'yi uçuracağız' dediler evet uçuyor, yokuş aşağı uçuyoruz. Hiçbir önlem yok. Erdoğan diyordu ki, 'Bu dolarla, enflasyonla, faizle nasıl mücadele edilir'. Yetkiyi aldın. Mücadele sonunda ne düştü? Büyüme oranı düştü, milli gelirimiz 66 milyar dolar düştü, kişibaşına gelir düştü, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri düştü, Türk Lirası'nın değeri düştü, TBMM'nin çalışma kapasitesi düştü, asgari ücret düştü, Türkiye'nin üretim kapasitesi düştü, Türkiye'nin itibarı düştü. Neler uçtu; enflasyon uçtu, faizler arttı, işsizlik arttı, esnaf-tüccardan gecikme faizi arttı, iç ve dış borçlar arttı, vatandaşın borçları arttı, icra dosyaları arttı, intiharlar arttı, uyuşturucu arttı, fuhuş arttı, yolsuzluk arttı, Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin maaşları arttı, açlık ve yoksulluk sınırı arttı. Çarşamba günü enflasyon açıklanacak ve emekli zamları belli olacak. Enflasyon verileriyle oynanıyor.

CUMHURBAŞKANI'NIN TARAFSIZLIĞI

'Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerekir' demiştim. Cumhurun başkanı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanı. 'Devletin sigortası olmaz' dedik. Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması lazım. Bir partinin genel başkanı devletin birliğini temsil edemez. Parti başkanı başkomutanlık mı yapar? Bir partinin genel başkanı yargıya hakim mi atar? Siz yargı tarafsızlığı, bağımsızlığı diyemezsiniz. Türkiye'nin çivisi çıkmak üzere. Tarafsız olmalı ki, insanlar en azından başvurabilsinler. Getir Anayasa'nın bu maddelerini değiştirelim. Tarafsız Cumhurbaşkanı ol başımızın üstünde ol. Her partiye, her STK'ya eşit ol. İnanmıyorsan bana referandum yapalım, 'Cumhurbaşkanı tarafsız mı olsun, taraflı mı olsun'. Sen Anayasa'ya uymuyorsun, ettiğin yemini tutmuyorsun. Devletin bütün imkanlarını kullanıyorsun. Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanlığı yapamaz."