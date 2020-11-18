Organize suç örgütü lideri suçlamasıyla 16 yıl cezaevinde kalan, Nisan ayında infaz düzenlemesiyle tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki mektubu yargıya taşındı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada "'Mafya Bozuntusu' tanımlamasına muhatap, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında; Hakaret ve Tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Seviyesizliğin hesabını soracağız!.." dedi.