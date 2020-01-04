04 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
'Kadın Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:
"TÜRKİYE, SURİYE'DE MAŞA OLDU"
"Ben Ortadoğu bataklığına girmeyin' dediğimde beni suçladılar. Orada çocuklarımız var. Bizim askerlerimiz var. Suriyelilere destek olan sivil toplum kuruluşlarının çalışanları var. Diyor ki, '40 milyar dolar ödedik, 40 milyar dolar daha ödeyeceğiz' diyor. Şimdi 1 milyon kişinin geleceği söyleniyor. Suriye'nin tamamını getirseydiniz. Peki bizim ne kazancımız var. ABD ve Rusya oraya yerleşmedi mi? Yerleşti, taşeronluğunu da biz yaptık. Suriye'deki maşa Türkiye oldu.
Biz Suriye'ye niye girdik. Kaç kişi öldü biliyor musunuz? Yüz binlerce kişi öldü. 6.5 milyon insan göç etti. Ortadoğu ile tarihsel bağlarımız var bizim. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Ortadoğu'daki olaylara bu kadar müdahil olmadı. Irak ile İran 8 yıl savaştı. Her iki ülkenin de güvendiği ülke Türkiye'ydi.
"FİZAN, LİBYA'DA BİR ÇÖLDÜR"
Şimdi Libya'ya gidiyor çocuklarımız. 'Seni Fizan'a süreceğim' diye bir söz vardır. Fizan Libya'da bir çöldür. Peki neden bizim çocuklarımız oraya gidiyor. Evet orada bir sorun var. Ne yaparsın BM'ye, 'orada meşruu bir hükümet var' deyip BM'yi devreye sokarsın. Arap Birliği'ni devreye sokarsın. Diplomasiyi kullanırsın. Savaş diplomaside son çaredir. Savaş, Atatürk'ün ifadesiyle 'zorunlu olmadıkça bir cinayettir.' Bunu söyleyen kişinin bütün hayatı da savaş meydanlarında geçirmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını aracında 3 kişi taşır. Cumhurbaşkanı, vali ve büyükelçi taşır. Ayakkabı kutusunda rüşvet alan birini büyükelçi olarak tayin ederseniz Türkiye'nin itibarı ne olur. Ben buna isyan ediyorum. Herkes de buna isyan etsin. Bu ülkenin bir tarihi bir şanı var. Bizim sınırlarımız pergelle çizilmiş değildir. Her karışında şehidimizin kanı vardır. Bu sorun ciddi bir sorundur ve buna hepimizin ciddi olarak eğilmesi gerekiyor.
"ORTADOĞU'DA KANLI BİR SAYFA AÇILACAK"
Kasım Süleymani öldürüldü, İran'ın önemli bir askeriydi. Ortadoğu'da etkili bir isimdi. Ortadoğu'da yeni kanlı bir sayfa açılacak. Benim isteğim Türkiye, Ortadoğu politikasını 180 derece değiştirip barış eksenli hareket etmelidir. Hiçbir ülke bu bölgede bataklığa girmemiş ve olanları yukarıdan izlemiştir. Bu konuda son derece dikkatli ve tutarlı bir politika izlemeliyiz. ABD'nin yaptığı da yanlıştır. Bir ülkenin komutanını öldürüyorsunuz. Bu ülkeler arasın çatışmaya zemin hazırlamadır. Diplomasi önemli bir şeydir ve bizler bütün bunları dikkate almak zorundayız."
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