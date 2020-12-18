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Kılıçdaroğlu: Bahçeli belki de ittifaktan ayrılma zemini arıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son dönemde yaptığı açıklamaları değerlendirirken, "Bahçeli belki de ittifaktan ayrılma zemini arıyor. MHP oylarında çok ciddi bir düşüş var" dedi.

18.12.2020 - 08:16 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Bahçeli belki de ittifaktan ayrılma zemini arıyor - Haber
Kılıçdaroğlu: Bahçeli belki de ittifaktan ayrılma zemini arıyor
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Olay TV’de Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatılması yönündeki açıklamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan gelen, "Parti kapatmak çözüm değil" açıklamasına tepki göstermişti. Bahçeli, "Türk devletinin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey midir?" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin uygulamalarının parti tabanında rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Devam etsin o zaman. Cumhur İttifakı’nda ne işleri var. Bozarsınız. 'Ben kapatılması talimatını verdim' medya aracılığı ile desin. Bu ittifakta ne işin var o zaman senin. Belki de ayrılma zemini arıyor Bahçeli. Çünkü MHP oylarında ciddi bir düşüş var. O alana çok girmek istemiyorum ama Bahçeli Kabine’de parti olarak yer almamasına rağmen iktidarı ve kadrolarını yöneten kişidir. Bütün haksızlıkları da yöneten kişidir. MHP tabanı yolsuzluklar, haksızlıklar karşısında ses çıkaran insanlardır. O taban vatansever, Atatürk’ü seviyor. Ama yapılan uygulamalar bu söylediğim kuralların tamamen dışındadır. Ama Bahçeli 'bunları destekleyeceğim' diyor."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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