DHA

Kıbrıs Rum Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrasında hava ve kıyı savunma gücünü artırmak için Exocet füze bataryası ve Mistral uçaksavar füzeleri alımı için Fransız MBDA şirketi ile sözleşme imzaladı.

240 MİLYON EURO ÖDEYECEK

DHA'da yer alan habere göre Rumlar böylece 1980'den kalma Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) eski sistemlerini modernize edecek. Rum Savunma Bakanlığı, Fransız MBDA şirketine füzeler için 240 milyon euro ödeyecek.