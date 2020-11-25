KENAN IŞIK HAKKINDA



Yusuf Kenan Işık 1 Ekim 1947 tarihinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde doğru. Oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve ana haber sunucusudur. Özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanınıştır.

Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memur çocuğu olan Kenan Işık orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.