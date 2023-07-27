Kemer, İzmir ve Çanakkale'de orman yangınları devam ediyor
Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, dün İzmir'in Kınık ilçesinde bugün de Çanakkale'nin Sarıbeyli köyünde de gece saatlerinde orman yangını başladı. Üç yangını da söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor
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Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıbeyli köyünde orman yangını çıktı. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.
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Yangın, saat 22.30 sıralarında merkeze bağı Sarıbeyli köyündeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
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Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi.
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Ekiplerin orman yangınına müdahalesi devam ediyor.
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SARP ARAZİDE ÇIKAN YANGINA MÜDAHALEDE GÜÇLÜK YAŞANIYOR
Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıbeyli köyünde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyse yayılarak büyüyor.
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Ekiplerin 9 saattir süren yoğun müdahalesine rağmen alevler kontrol altına alınamadı.
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Bölgeye sevk edilen 35 arazöz, 5 dozer, 3 yangın söndürme acil ekibi, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 300 personel, jandarmaya ait TOMA ve 80 jandarma personeli söndürme çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.
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Bu arada alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi. Yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olduğu, ekiplerin bu nedenle müdahalede zorluk yaşadığı belirtildi.
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Havanın karanlık olması nedeniyle havadan müdahalenin de yapılamadığı yangınla ilgili kara ekiplerin zor şartlarda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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KEMER'DEKİ YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları, gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahaleyle sürdürülüyor.
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Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün saat 21.08'de çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahale ediyor.
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Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 10 uçak, 27 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.
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Uçak ve helikopterlerin yerine 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahaleye devam ediliyor.
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Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.
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İZMİR'DEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR
İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.
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Yangına gece boyunca 34 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 6 iş makinesi 7 ilk müdahale yer ekibiyle müdahale edildi.
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Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak ve 19 helikopter yangın çalışmalarına destek verdi.
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Öte yandan, yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye kararı alınan Çiftlik, Karatekeli ve Balaban mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 600 kişi AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından Kınık'taki öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi.
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Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara ait büyük ve küçükbaş hayvanlar ise güvenli bölgelere götürüldü.
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Yangının Balaban Mahallesinde yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı, jandarma ve polis ekipleri de bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.