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        Haberler Yaşam Son dakika: Kemaliye’deki Karanlık Kanyonda mest eden gün batımı

        Kemaliye’deki Karanlık Kanyonda mest eden gün batımı

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon'da yılın sadece 10 günü gerçekleşen gün batımı izleyenleri mest etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 08:29 Güncelleme: 03.07.2024 - 08:29
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        Yılın sadece 10 gününe münhasır Karanlık Kanyon'daki gün batımını görmek için dünyanın birçok ülkesinden turist Erzincan’ın Kemaliye ilçesine geliyor.

        Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bulunan Karanlık Kanyonda bugünlerde kanyonun tam ortasından batan güneş manzarası görenleri hayran bırakıyor. Munzur Dağları üzerinde Karasu Nehri'nin oluşturduğu kanyonda bu manzara sadece 10 gün izleniliyor.

        Manzarayı izleyebilmek için turistler tekneyle belirli bir alana gidiyor. Karanlık Kanyonun tam ortasından batan gün batımının temmuz ayının başlarında başlayıp 10 gün bu manzarayı izleyebilmenin mümkün olduğunu kaydeden yöre insanlarından turizmci Güven Gürdal, “Dünyanın birçok ülkesinden turist bu anı görebilmek için buraya geliyorlar. Gelen turistleri teknelerimizle alan derinliğinin olduğu kısma götürüyoruz. Gün batımı saatinde güneş tam Karanlık Kanyonun ortasından batıyor ve muhteşem bir manzara ortaya çıkıyor.” dedi.

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