Kazdağları'nda orman yangını

DHA

Edremit ilçesinin Kazdağları mevkiindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir neden orman yangını başladı.

Yangına havadan helikopter ile müdahale edilmeye başlanırken, kara ekipleri de yangın yerine ulaşmaya çalışıyor.

Çamlık ve kayalık alandaki yangın için Çanakkale'den ikinci helikopterin istendiği öğrenildi.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri bölgede rüzgarın etkili olmadığını, alevleri kısa sürede kontrol altına almayı planladıklarını ifade ettiler.

MALTEPE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Maltepe’de Başıbüyük Ormanında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.