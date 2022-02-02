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Kaza sonucu ölmemiş! Yasak aşk iddiası!

Son dakika haberine göre Trabzon'un Tonya ilçesinde şarampole devrilip bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Osman Ö.'nün kaza sonucu ölmediği, kafasından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kazada yaralanan bacanağı Bayram A. ile iki kişi hakkında dava açıldı. Osman Ö.'yü, eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürdüğü öne sürülen Bayram A., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

02.02.2022 - 10:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kaza sonucu ölmemiş! Yasak aşk iddiası - Haberler
Kaza sonucu ölmemiş! Yasak aşk iddiası!
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Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Tonya ilçesinde, 15 Ağustos 2019'da Osman Ö.'nün kullandığı araç şarampole devrildikten sonra bir evin duvarına çarparak durdu.

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Osman Ö.'nün öldüğü kazada bacanağı Bayram A. ile Firgani A. ve Muhammet A. yaralandı. Jandarmanın yaptığı çalışmada Osman Ö.'nün tabancayla kafasından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili Bayram A. tutuklandı.

Hayatını kaybeden Osman Ö.

TELEFONDA MESAJLAR TESPİT EDİLDİ

Son dakika haberine göre cinayetin ardından yasak aşk iddiası çıktı. Bayram A.’nın, eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen 3 çocuk babası Osman Ö.'yü öldürdüğü öne sürüldü. Hazırlanan iddianamede
Bayram A.’nın, eşine ait telefonu yanlışlıkla yanına aldığı ve telefonda Osman Ö. ile mesajlarını fark ettiği, ardından da cinayeti planlayarak işlediği ileri sürüldü.

15 yıl hapis alan Bayram A.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Telefondaki mesajları tespit eden savcı, Bayram A. ile Firgani A. ve Muhammet A. hakkında tasarlayarak adam öldürmekten hapis istedi. Şüpheliler suçlamaları reddetti.

BİRİNE HAPİS, İKİSİNE BERAAT

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında son sözleri sorulan Muhammet A. ve Firgani A. suçlamaları reddederek beraat istedi. Bayram A. ise, “Mağdur olan benim, bu kadar duruşma gördük. Bacanağımın ne annesi ne babası duruşmaya geldi. Çünkü onlar ne olduğunu biliyor. Asıl mağdur benim, tahliyemi ve beraatimi talep ederim” dedi.

CEZAYA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Muhammet A. ve Firgani A.’nın beraatine karar veren mahkeme heyeti Bayram A.’yı önce müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezayı 15 yıla indirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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