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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kayseri'de CHP'li Şerafettin Bahadır darp edilip vuruldu! Durumu ağır | Son dakika haberleri

        Kayseri'de CHP'li Şerafettin Bahadır darp edilip vuruldu! Durumu ağır

        Kayseri Pınarbaşı Belediye Meclis üyesi Şerafettin Bahadır kimliği belirsiz kişiler tarafından önce darp edildi, ardından da silahla vuruldu. Durumu ağır olan Bahadır tedavi altına alındı. Saldırganlar aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 09:42 Güncelleme: 22.06.2024 - 09:42
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        CHP'li meclis üyesi darp edilip vuruldu! Durumu ağır
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, CHP üyesi Şerafettin Bahadır, kimliği belirsiz kişiler tarafından önce darbedildi, ardından tabancayla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bahadır'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        ​Olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı ilçesinde meydana geldi. CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ın otomobili kimliği belirsiz kişiler tarafından durduruldu. Önce darbedilen Bahadır, sonrasında tabancayla ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bahadır, sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan Bahadır, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olduğu öğrenilen Bahadır'ın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Diğer yandan CHP'li Şerafettin Bahadır, geçen 31 Mart'ta yapılan ilk seçimlerin ardından şarkıcı Oğuz Yılmaz’ın 'Topal' şarkısı eşliğinde oyun oynamış ve çekilen görüntüler MHP'li başkan adayı Menduh Uzunluoğlu'na gönderme olarak yorumlanmış, sosyal medyada da gündem olmuştu.

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