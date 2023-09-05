HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI BULUNDU

Mithat Kocadağ'ın savcılıktaki ifadesinde ise eşini çok sevdiğini, aralarındaki sorunu düzeltmeye çalıştığını, daha önce yaşadıkları bir tartışmada eşini darp etmediği halde darp raporu alarak kendisinden şikayetçi olduğunu, koruma kararı alındığını, sonraki süreçte birlikte kalmaya devam ettiklerini anlattığına da yer verildi. Kocadağ'ın savcılık ifadesinde eşini öldürmeyi planlamadığını ve olayın aniden geliştiğini anlattığı da iddianameye girdi. İddianamede, Mithat Kocadağ'ın eşiyle ölmeden önce birliktelik yaşandığı beyanına da dikkat çekilip, ancak boşanma aşamasında olmaları nedeniyle 'Mine Kocadağ'ın rızasıyla cinsel ilişkiye girmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu', bu nedenle birlikteliğin zorla cinsel saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiği de ifade edildi.