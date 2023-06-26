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Esenyurt'ta kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni Büyükada'da bulundu

İstanbul Esenyurt'ta 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan Özlem Yıldız adlı kadının cansız bedeni Büyükada'da ormanlık alanda bulundu. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 26.06.2023 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Kayıp kadının cansız bedeni Büyükada'da bulundu!
DHA

Büyükada'da ormanlık alanda bir kadına ait cansız beden bulundu. Kimlik tespit çalışmalarında cesedin, 3 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Özlem Yıldız'a (40) ait olduğu belirlendi

DHA'nın haberine göre olay dün sabah 08.30 sıralarında Büyükada Maden Mahallesi Çarkıfelek Caddesi'nde üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, köpek beslemeye gelen 2 kişi ormanlık alanda kadına ait cansız bedeni buldu. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Esenyurt'ta yaşayan Özlem Yıldız (40)'a ait olduğunu belirledi.

Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ayrıca Yıldız'ın 3 gündür arandığı, ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kadının 3 gündür ormanlık alanda olduğunu değerlendiren ekipler, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Yıldız'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, Yıldız'ın yakınları tarafından teslim alındı.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın

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