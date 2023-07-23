Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Kavurucu sıcaklar devam ediyor!

        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği kaydedildi

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla Marmara'nın kuzeyinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimleri, Erzurum ve Ağrı’nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 34°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 40°

        Antalya

        Güneşli 45°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 35°

        Adana

        Güneşli 41°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Açıklamada, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği kaydedildi.

        REKLAM

        KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

        Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        #son dakika
        #hava durumu
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        HÜDAPAR binasına bıçaklı saldırı
        HÜDAPAR binasına bıçaklı saldırı
        İngilizler duyurdu: Cimbom istiyor!
        İngilizler duyurdu: Cimbom istiyor!
        Galatasaray transferi açıkladı
        Galatasaray transferi açıkladı
        Beşiktaşlı futbolcu trafik kazası geçirdi
        Beşiktaşlı futbolcu trafik kazası geçirdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Mbappe'ye rekor teklif!
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş