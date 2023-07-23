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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla Marmara'nın kuzeyinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimleri, Erzurum ve Ağrı’nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 34° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 40° Antalya Güneşli 45° Trabzon Güneşli 28° Bursa Güneşli 35° Adana Güneşli 41° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Güneşli 32°

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Açıklamada, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği kaydedildi.

REKLAM KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.