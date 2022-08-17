Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in geride kalan iki haftasındaki hakem kararlarına tepki gösteren sert bir açıklama yayınladı. Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Çok iyi niyetle başladığımız yeni sezonun ilk iki haftasında, geçen sezon da futbolumuzda sıkça rastladığımız, maçın neticesine tesir eden hakem hatalarının yine tekrarlandığını görmekteyiz.
Son olarak Fenerbahçe ile sahamızda oynadığımız maçta ülkemizde artık kronik hale gelen hakem sorunlarından birine daha tanık olduk.
Kasımpaşa'ya karşı art niyetli tutumları sabit olan Mete Kalkavan, son oynanan Fenerbahçe maçında bunlara bir yenisini eklemiştir.
Oyuncumuz Hasan Emre Yeşilyurt'un kırmızı kartla cezalandırıldığı pozisyonun benzeri rakip kale önünde yaşandığında Mete Kalkavan'ın çifte standardı devreye girmiş ve rakip oyuncuya kırmızı kart es geçilmiş; hatta bu duruma isyan eden oyuncumuz Hajradinovic sarı kartla cezalandırılmıştır.
Geçtiğimiz sezon oynanan Trabzonspor maçında oyuncumuz Eren Elmalı'nın burnunun kırılmasına göz yuman Kalkavan, yine aynı sezon oynanan Fenerbahçe maçında yediğimiz golde 90+1'de futbolcumuz Spajic'e yapılan faule "devam" demiş ve yenilgiyi getirmişti.
Bu sezon Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Başakşehir maçında da futbolcumuz Mortadha Ben Ouannes'in ayak tarak kemiği kırılarak oyundan çıkmasına neden olan faulde; hakem Ali Palabıyık'ın bir kırmızı kartı daha görmezden gelerek pozisyonu VAR'dan inceleme gereği duymamasını da unutmadık.
Türk futbolunda şanlı tarihiyle 100 yılı deviren Kasımpaşa Spor Kulübü olarak her sezon uğradığımız hakem skandallarının sadece hata olarak geçiştirilemeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.
Büyük taraftarı ile Kasımpaşa camiası, her şeyin farkındadır.
Son olarak Türk futbolunun kimi yeteneksiz art niyetli hakemlerle nereye ulaşacağı konusunda endişeli olduğumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna deklare etmek istiyoruz.
Kasımpaşa Spor Kulübü"
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