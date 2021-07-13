Kasapta 'kokuyorsun' dehşeti!

İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, 19 yaşındaki Afgan genç, "'Kokuyorsun" dediği mesai arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, dehşet anları kameraya yansıdı.

Korkunç olay, geçen perşembe günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Kasapta çalışan 19 yaşındaki Afganistan uyruklu Morad Nader, Afganistanlı iş arkadaşları Resul M. ve Ferhat R. (19) ile çalışmaya başladı.

Gençler ellerindeki bıçaklarla etleri doğradığı esnada Morad Nader yanında çalışan arkadaşı Ferhat R.'ye, "Sen kokuyorsun, diğer tarafta çalış" dedi. Bu söze sinirlenen Ferhat R. ile Nader arasında kavga çıktı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda Ferhat R., elindeki bıçakla Nader'i kalbinden bıçakladı.

KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Ağır yaralanan Nader, iş arkadaşları tarafından iş yerinden çıkartılarak araçla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Hemen ameliyata alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Cinayete şahit olan kapas çalışanlarının ifadesine başvuran polis, Ferhat R.'yi gözaltına aldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürülen Ferhat R., cinayeti itiraf etti. Ferhat R. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dehşet anları ise, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çalışanlar bıçakla et doğruyor. İkili arasında tartışma çıkıyor ve kavga başlıyor. Kavga esnasında katil zanlısı şahıs arkadaşını bıçaklıyor. Yaralı genç iş arkadaşları tarafından iş yerinden çıkartılıyor.