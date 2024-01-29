Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 5 kişiye kurşun yağdırdı! Karısını ve iki kayınbiraderini öldürdü! - Haberler

        İki kent iki vahşet! İkisi kadın 4 kişi öldürüldü

        Gaziantep'te insanın kanını donduran bir dehşet yaşandı. Kentte bir cani eşini ve iki kayınbiraderini öldürdü. İki kişiyi de yaralayan katil zanlısı daha sonra kendi hayatına son verdi. Bursa'da meydana gelen vahşette de T.K., boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı (42) öldürdü. Şüpheli kaçarken, baldızına 'Karımı öldürdüm' diyerek mesaj attığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:38 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karısını ve iki kayınbiraderini öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı kendi hayatına son verdi.

        AA'da yer alan habere göre TIR şoförü Halil Çağlar (47), bir süre önce evi terk ederek ailesinin yanına taşınan eşi Yüksel Çağlar ile görüşmek üzere Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta eve gitti.

        KAÇTI, KENDİ HAYATINA SON VERDİ

        Burada tartışma çıkması üzerine Halil Çağlar, tabancayla eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı öldürdü.

        REKLAM

        Halil Çağlar, kızı Nimet ile baldızı Adile Oymak'ı da yaraladı. Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay yerinden otomobiliyle kaçan zanlı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla aracında intihar etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        BİR VAHŞET DE BURSA'DA MEYDANA GELDİ

        Bursa'da da T.K. (45), boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı (42) öldürdü. Şüpheli kaçarken, baldızına 'Karımı öldürdüm' diyerek mesaj attığı ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. T.K., iddiaya göre; boşanmak üzere olduğu eşi Seher Kındaç’ın kız kardeşine 'Karımı öldürdüm' diyerek mesaj attı.

        Mesajı gören kız kardeşi, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi. Eve gelen Hüseyin Kındaç, annesini kanlar içerisinde buldu. İhbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seher Kındaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli T.K. polis ekiplerince aranıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi
        Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi
        Gelir dağılımında tarihi bozulma
        Gelir dağılımında tarihi bozulma
        "Dzeko uykuda, Cengiz nöbette"
        "Dzeko uykuda, Cengiz nöbette"
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Habertürk Anasayfa