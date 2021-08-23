Karısına laf attığı iddiasıyla dehşet saçtı

İHA

Elazığ'da H.Ç. adlı koca, karısına laf attığını iddia ettiği 30 yaşındaki Ersin Cirit'i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Elazığ merkezde meydana geldi. İHA'nın haberine göre H.Ç., karısına laf attığını iddia ettiği Ersin Cirit (30) ile tartışmaya başladı.H.Ç., Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cebinden çıkardığı bıçağı Cirit’e saplamaya başladı. Cirit kanlar içinde yere yığılırken, H.Ç. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aşırı kan kaybeden Cirit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Cirit'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki ifadesi devam ediyor.