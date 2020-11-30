DHA

Edinilen bilgiye göre Küçükçekmece'de bir kargo şirketi üzerinden Her biri 300 lira olan iki dikiş makinesi motorları 12 bin lira değer gösterilerek Hollanda'ya gönderilmek istendi.

DHA'nın haberine göre, motorlara bu kadar fiyat verilmesi üzerine kargo şirketi çalışanı durumu polise haber verdi. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine kargo açıldı. Kargo şirketine gelen ekipler her iki motoru açtıklarında içlerinde 10 kilogram afyon sakızı olduğunu belirledi.

Ekipler Esenyurt'ta da bir depoya operasyon düzenlerken burada da 54 kilo 280 gram afyon sakızı ele geçirdi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'daki bu operasyonun ardından yaptığı çalışmalar sonucunda 25 Kasım'da da Esenyurt'ta bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda toplam 64 kilo 280 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Operasyonda ismi açıklanmayan bir kişinin gözaltına alınıp tutuklandığı bildirildi. Polisin paketi kargoya veren diğer şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Operasyon anları ve uyuşturucunun motorların içinde bulunması kameraya yansıdı.