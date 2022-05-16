"Kardeşimle kaçtı" dehşeti! O anlar kamerada!

Tokat'ta edinilen bilgiye göre olay hafta sonu şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Müslüm B. (30) terminalde otobüsten inen 3 çocuk annesi eşi İlfer B. (26) ile kardeşi Sabri B.'ye (25) tabanca ile ateş açtı. Güvenli kameralarına yansıyan olayda şahsın ilk olarak otobüsten inen eşinin bacağına sonra ise kardeşine ateş açığı görüldü.
DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI
İHA'da yer alan habere göre zanlının tabancasından çıkan kurşunun hedefi olan Sabri B.’nin terminalin arka kapısından kaçtığı anlar yer aldı. İlfer B. ise olay yerinden kaçmak isterken eşinin kurşunlarına hedef oldu. Terminalde silah seslerinin duyulması ile birlikte yaşanan panikle birlikte yaşananlar anbean kameralara yansıdı.
İKİSİ DE HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kadın taburcu olurken, göğüs bölgesinden yaralanan Sabri B.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Sabri B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı kaydedildi. Yaşanan olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Müslüm B. (30) ise sevk edildiği adi makamlarca tutuklandı.
"KARDEŞİMLE KAÇTI NAMUSUM İÇİN VURDUM"
Yakalanan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edilirken basın mensuplarının eşinizi neden vurunuz? şeklindeki sorusuna “Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum” diye cevap vermişti.
BİR GÜN ÖNCE KENTE GELMİŞ
İstanbul’da ikamet eden Müslüm B.'nin eşi ile kardeşinin çalışmak için Antalya’dan Tokat’a geleceği bilgisini alarak bir gün önceden kente geldiği kaydedildi.
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