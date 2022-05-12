Karakola havan mermili saldırı: 1 şehit, 3 asker yaralı

Son dakika haberlerine göre; saat 18:00 sıralarında Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti.
Karakolda bulunan 3 asker yaralanırken, bir asker şehit oldu. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler, Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi. Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama geldi: "Hain terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.
Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."
21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB, Karkamış ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan saldırı sonrası başlatılan cezalandırma atışları sonucu etkisiz haline getirilen terörist sayısının 21e yükseldiğini bildirdi.
İLÇEDE ÖNLEMLER ARTIRILDI
DHA'nın haberine göre de akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Ayn El- Arap bölgesinden teröristler tarafından düzenlenen saldırıda havan mermileri hudut karakolu ve ilçe merkezindeki boş arazilere düştü.
Kentte endişe yaratan patlamanın ardından önlemler artırıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, saldırının ardından Karkamış ilçesine hareket etti.
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