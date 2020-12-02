Elazığ-Keban Aşağı Çakmak köyü mevkisinde, D-260 kara yolunda çökme olduğunu fark eden sürücüler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

AA'nın haberine göre, olay yerine gelen Karayolları ekipleri, yolda 9 metre çapında ve 2 metre derinliğinde obruk oluştuğunu tespit etti.

Kontrollü geçişe izine verilen yolda, yağış dolayısıyla obruğa dolan su, Keban Belediyesi ekiplerince boşaltıldı.

Karayolları ekiplerinin toprakla doldurduğu yolda asfaltlama yapılıyor.