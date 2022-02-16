Kar geliyor! Meteoroloji'den 15 il için uyarı!

İHA

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16-20 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı.

CUMA VE CUMARTESİ İÇİN KAR UYARISI

İHA'da yer alan son dakika haberine ve rapora göre; bazı illerde cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.

15 İL İÇİN KAR UYARISI YAPILDI

Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hâkim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı bekleniyor.

İŞTE KAR BEKLENEN İLLERİMİZ

Son dakika hava durumuna göre kar beklenen iller; Bayburt, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Erzurum ve Hakkâri.