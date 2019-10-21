21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kapalıçarşı'nın Fesciler Kapısı'nın üstünde bulunan kitabe matkapla delinerek, üzerine güvenlik kamerası monte edildi. Akılalmaz tahribata sosyal medyadan tepki yağdı.
İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in emriyle 1460 yılında inşasına başlanan, dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olma özelliğiyle günümüze kadar ulaşan Kapalıçarşı, özellikle kültür ve turizm alanında İstanbul'un simgeleri arasında yer alıyor. Mimarisiyle oldukça ilgi çeken Kapalıçarşı, her gün 250 bin ile 400 bin kişiyi misafir ediyor.
Beyazıt, Mercan ve Nuruosmaniye semtlerinin ortasında yer alan Kapalıçarşı'nın bu semtlerin farklı noktalarına çıkan birçok kapısı mevcut. Bu kapılardan biri olan, Beyazıt'taki Fesciler Kapısı'nın üstünde bulunan ve 19. yüzyılda Hattat Sami Efendi tarafından 'Celi Talik', yani normal görüş mesafesinden daha uzaktan da okunabilen kitabe türü olarak yazılan tarihi kitabenin üstüne geçtiğimiz günlerde güvenlik kamerası yerleştirildi.
KAMERA SÖKÜLDÜ, TAHRİBATIN İZİ KALDI
Tarihi kitabenin tam ortasına matkapla 3 delik açılarak monte edilen güvenlik kamerasını gören bazı kişiler, bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Bugün o güvenlik kamerasının yerinde olmadığı görülürken, kameranın tepkiler üzerine söküldüğü öğrenildi. Tarihe matkaplı tahribatta geri delikler ve kablolar kaldı.
ÇARŞININ DUVARLARI KLİMA VE GÜVENLİK KAMERASIYLA DOLU
Kapalıçarşı'nın bir diğer kapısı olan Beyazıt Kapısı'nın bir köşesinde de duvara monte edilmiş güvenlik kamerası olduğu görülürken, tarihi çarşının duvarlarındaki çok sayıda klima da görüntülere yansıdı. Kapalıçarşı'da meyve ve sebze satan Sedat Demiray isimli esnaf, tepkilere yol açan güvenlik kamerasının dün akşam sökülmüş olabileceğini ifade ederek, "Duvarlara her şey takıyorlar. Delik açıyorlar, kablo döşüyorlar. Benim bildiğim güvenlik kamerası bir şeyi korumak içindir, ama bunların neyi nasıl koruduğunu ben anlamadım" dedi.
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