Kandilli'den deprem açıklaması

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Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener Elazığ'da gerçekleşen 6.8'lik deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Özener, artçıların 1 hafta boyunca sürebileceğine dikkat çekti.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Özener ve heyette bulunan diğer bilim insanlarının Elazığ depremiyle ilgili değerlendirmeleri şu şekilde:

24 Ocak 2020 saat 20.55'de Elazığ Sivrice'de deprem meydana geldi. İlk önce 6.8 verdik daha sonra 6,6 civarına çektik. Bilgiler geldikçe güncelliyoruz. Bu dünya üzerinde her yerde böyledir. Farklı büyüklükler verilebiliyor. Dolayısıyla veriler geldikçe biz bunları güncelliyoruz. Depremin merkezi Elazığ Sivrice. Veriler geldikçe tam lokasyon değişiyor. Bu depremin şiddeti merkeze yakın yerlerde 7 büyüklüğünde, çok şiddetli bir deprem olarak algılanıyor. Bölgede tarihi depremlere baktığımız zaman çok fazla depremler var. Son 500 yılık depremlere baktığımızdan 6,9'dan 7'lere kadar depremler var. Bunlar Doğu Anadolu Fayı üzerinde mevcut deprem lokasyonuna yakın yerler. Böyle oldukça aktif bir bölge. Doğu Anadolu Fayı üzerinde bu depremleri görmemiz gayet doğal. Önümüzdeki yıllarda da böyle depremlerle karşılaşabiliriz. Bölgenin aktivitesi deprem yoğunluğundan söz etmek çok doğal. 1905'ten en son bölgeye çok yakın olan Kovancılar 2017 depremi var. Doğu Anadolu Fayı'nın sol yanal atımlı karakterine uygun bir depremden bahsediyoruz. Bu deprem tahmini olarak 40 kilometrelik bir alan kırdığını tahmin ediyoruz. Artçılarla 75 kilometrelik alana yayılıyorlar. Şu anda artçı sarsıntılar 30'un üstüne çıktı. Tabii ki devam edecek. Bu artçıların da önümüzdeki 1 hafta süreyle devam etmesini beklemek hiç de yanlış olmayacaktır. Bölge oldukça sismik olarak aktif olan bir bölge. Bu büyüklükte depremleri bu bölgede görme olasılığımız var. Bizim kaydettiğimiz artçı sarsıntıların en büyüğü 4.8 büyüklüğünde. Hasarlı binalarımız varsa oraya girmekten kaçınmakta fayda var.

"DEPREME OLABİLDİĞİNCE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Manisa ve Ankara civarında deprem olması, doğuda deprem olması tek söylenecek söz ülkemizin deprem ülkesi olması gerçeğini açığa çıkarıyor. Deprem bir doğa olayı. Bunun önüne geçmemiz mümkün değil. En büyük yapılabilecek depreme olabildiğince hazırlıklı yakalanmayız. Aksi takdirde can ve mal kayıplarının önüne geçme şansımız yok.

"VATANDAŞ DEVLETİN RAKAMLARINA İTİBAR ETSİN"

Bu konuda resmi kuruluş AFAD. Resmi rakamları ondan almakta fayda var. İnanın bizde de resmileşmiş bir bilgi yok. Lütfen vatandaşlarımız haberi gerçek kaynağından alsınlar. Kulaktan kulağa dolaşan haberler yerine gerçek doğru bilgilere ulaşsınlar. Devletin resmi rakamlarına itibar edilsin. Bilgiyi kaynağından edinmekte fayda var.

"NE ZAMAN OLACAĞINI BİLMİYORUZ"

Bu bölgeler aktif bölgeler. Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu Fayı'nda bilimsel olarak bölgedeki yer kabuğu hareketlerinin boyutlarını izleyebiliyoruz. Bölgede meydana gelen en son depremi ve kırılan fay uzunluğunu biliyoruz. Bir deprem büyüklüğünü tahmin ediyoruz. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini maalesef bilemiyoruz.



PROF. DR. DOĞAN KALAFAT: İSTATİSTİK AÇIDAN BEKLEDİĞİMİZ BİR ŞEYDİ

Artçı depremler, böyle bir depremden sonra yaklaşık 1 hafta daha sürmesini bekliyoruz. Artçı depremler 5.5 / 5.6'ya varan depremler olabilir. Bütün yapılarda eğer hasar gördüyse hasarın artmasına neden olabilir. Bu yüzden vatandaşlarımızın dikkatli davranmalarını tavsiye ediyoruz. Mesela bu gece sıklıkla olacaktır. Ama bunu takip eden günlerde sıklıkları azalarak devam edecektir. Son Van depremi sonrasında Doğu Anadolu'da ciddi deprem olmadı. Bu faylar fazla enerjiyi tutup daha büyük depremlerle kırılıp enerjiyi boşaltabiliyorlar. 2011 Van'ın dışında bölgede ciddi anlamda deprem yok. İstatistik açıdan zaten beklediğimiz bir şeydi.

PROF. ALİ PINAR: BU DEPREMİN SÜRPRİZ OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ

1874 yılında yaklaşık 7.1 civarında deprem oldu. En son depremden günümüze kadar yaklaşık 140-150 yıl geçmiş. Fay üzerinde yaklaşık 1,5 metrelik gözlem sözkonusu. Yarısını sismik enerji olarak biriktiğini düşünecek olursak bu depremin sürpriz olmadığını söyleyebiliriz.

PROF. ÖZENER:VATANDAŞLARIN TEMKİNLİ OLMASINDA FAYDA VAR

AFAD'ın uyarılarına uymakta fayda var. Bizim de bilimsel olarak bazı şeylerimizi söylemekte fayda olacak. Yapı stoğu maalesef o bölgelerde çok iyi olmuyor. Belki farklı illerde bu büyüklükte deprem olsa çok daha az yıkım olabilir. Uyarımız yapılarla ilgili şüpheler varsa, herhangi çatlak varsa girmemelerini öneriyoruz. Önümüzdeki süreçte bu artçı sarsıntılar 5,5-6'ya kadar aletsel büyüklükte olabilir. Vatandaşlarımızın temkinli olmasında fayda var.

PROF. KALAFAT: YAŞADIĞIMIZ COĞRAFYA DEPREM COĞRAFYASI

Bizim en büyük endişemiz yapı stoğu. Köylerde malesef geleneksel ata yadigarı konutlarda oturuyoruz. Yığma kerpiç ve kagir binaların şiddetli depremde dayanma olasılığı yok. Şiddet değerini 7'nin altına çekemiyoruz. Bunu azaltmamız elimizde. Üzerinde yaşadığımız coğrafya deprem coğrafyası. Deprem üreten aktif faylar çok fazla. Burada deprem bilinci yüksek bir toplum haline gelmemiz gerekir. Bu tür depremler sığ depremler. Tahrip gücü fazladır. Depremin kaynağından uzaklaştıkça da etki alanı ve hissedilme alanı azalır.

PROF. PINAR: ZAMANLA RİSK AZALACAKTIR

Zamanla risk azalacaktır. Önümüzdeki birkaç gün içinde bunlara dikkat etmekte fayda var.