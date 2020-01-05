05 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya’nın Seydişehir ilçesi Hacıseyitali Mahallesi'nde 4 Ocak'ta, edinilen bilgiye göre, iki çocuk annesi Özlem G., kocası T.K’den boşandıktan sonra Seydişehir'den ayrılarak İstanbul’da yaşamaya başladı.
Özlem G, tekrar Seydişehir'e gelerek boşandığı kocası T.K'nin birlikte yaşadığı iddia edilen Aynur Süngülü’nün evine gitti.
Özlem G., tarafından silahla öldürülen Aynur Süngülü.
SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE KAÇMIŞTI
İHA'da yer alan habere göre Özlem G., çaldığı kapının açılmasının ardından eve girerek yanındaki tabanca ile Süngülü’ye ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kadın hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Katil zanlısı Özlem G. ise suç aleti silah ile birlikte olay yerinden kaçtı.
"SANA DA SIRA GELECEK" PAYLAŞIMI
Aynur Süngülü'nün cansız bedeni evde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Cinayetin ardından polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, cinayet zanlısı Özlem G.’nin Aynur Süngülü'yü öldürdükten sonra eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Sana da sıra gelecek" mesajıyla paylaştığı belirlendi.
KOCAELİ'NDE OPERASYONLA YAKALANDI
Cinayete kurban giden Aynur Süngülü son yolculuğuna uğurlanırken, cinayet zanlısının Kocaeli’nde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Özlem G. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının Konya Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
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