DHA

İzmir'in karşıyaka ilçesinde bu sabah saat 03.00 sıralarında Tuna Mahallesi 1711 Sokak'ta bir cinayet işlendi. Aralarında para yüzünden anlaşmazlık bulunan Mustafa Cihat Sarıidris ile Özcan D., sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Özcan D., yanında bulundurduğu bıçağı çıkartarak Sarıidris'in göğsüne sapladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Sarıidris, kanlar içerisinde yere yığılırken, cinayet zanlısı Özcan D. hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sarıidris'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEDE

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvururken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise bölgede çalışma yaptı. Özcan D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, Mustafa Cihat Sarıidris'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.