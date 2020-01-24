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Çanakkale'de, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bayramiç'e bağlı Tepecik Mahallesi Tepecik Sokak'ta, evli ve 2 çocuk babası Nuri E. (32),iddiaya göre dini nikahlı olan 2. eşi Şerife Beceren'in (26) ilçe merkezindeki evine geldi ve av tüfeğiyle genç kadını vurdu. Yaşanan olay sonrası sesleri duyan komşuların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULUP BAYILDI
İHA'da yer alan habere göre ağır yaralı olarak Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beceren, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ailesiyle birlikte hastaneye gelen Nuri E. ise yaşanan olay sebebiyle gözyaşlarına boğularak baygınlık geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Nuri E.'ye doktorlar müdahale etti.
KAZAYLA VURDUĞUNU SÖYLEDİ
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı, verdiği ifadede sabah ava gideceği için tüfeğini kontrol ettiğini, bu sırada tüfeğin kazayla ateş aldığını iddia etti. Hayatını kaybeden Şerife Beceren'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri ise evde araştırmalar yaptı.
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