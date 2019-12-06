06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, 2 Ekim'de yaptığı kazanın ardından ortadan kayboldu. Olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ifadeleri sonrası Lisha Yu'nun cesedi Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray köyündeki bir çiftlik evinin bölgesinde toprağa gömülü halde bulundu. Cesedin bulunmasının ardından çiftlik sahibi Abdulgaffar T. de gözaltına alındı.
ÇİFTLİK SAHİBİ TANINAN BİRİ
Gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında yer alan çiftlik sahibi Uygur Türkü Abdulgaffar T., dikkat çeken isimlerden biri. Uluslararası bir yardım derneğinin yöneticilerinden olan Abdulgaffar T.'nin, ayrıca alternatif tıp alanında tanınan biri olduğu ortaya çıktı. Abdulgaffar T. ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını, cesedin de çiftliğinin dışında gömüldüğünü iddia etti.
REİNA KATLİAMI DOSYASINDAKİ İSİM
Olayla ilgili çalışmalarda, iddialara göre Lisha Yu'nun kaçırılma işini Yunuscan T.'nin planladığı belirlendi. Yunuscan T.'nin adı Reina katliamı soruşturmasında terör örgütü DEAŞ üyesi olarak geçiyordu. Hazırlanan iddianamede adı geçen şüphelinin yer aldığı dosya, daha sonra bu soruşturmadan ayrılmıştı.
"BAGAJDA ÖLDÜ" İDDİASI
Soruşturmada olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. İddialara göre, Yunuscan T. ve ekibi, aracıyla yola çıkan Lisha Yu'yu takip etti. Bir süre sonra arkadan araca çarparak, Lisha Yu'nun durmasını sağladı. Kaza olduğunu sanan genç kadın, şüpheliler tarafından etkisiz hale getirilip bagaja konuldu. Şüphelilerin iddiasına göre çiftlik evine götürülürken de bagajda havasızlıktan öldü. Lisha Yu'nun öldüğünü gören şüpheliler iddiaya göre, genç kadının cesedini ortadan kaldırmak için toprağa gömdü.
ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKARTACAK
Genç kadının cesedinin üzerinde yapılan ilk incelemelerde, herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı rapora göre Lisha Yu'nun ölüm nedeni ortaya çıkacak.
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