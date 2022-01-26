Kan donduran görüntü! 3 genç böyle öldü!

İHA

Bursa'da dün gece saat 22.40 sıralarında Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı'nda, tali yoldan ana yola çıkan Uğur Ç. (35) idaresindeki 16 SFB 64 plakalı otomobil kırmızı ışık ihlali yapınca; o sırada ana yolda yeşil ışıkta geçen Yusuf K. (31) yönetimindeki 16 UCA 73 plakalı pikap ile çarpıştı.

3 GENÇ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre çarpışma sonucu otomobil trafik lambasına çarparak savruldu. Direğe çarpan otomobilde ciddi hasar meydana gelirken, içindeki 3 yaralı genci kurtarmak için zamanla yarış başlatıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından aracın kesilmesi sonucu çıkarılırken, yaralılar ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen sürücü Uğur Ç. yanındaki arkadaşı Engin D. (35) ve kimliği belirlenemeyen bir erkek hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsünün ise Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ARAÇ HURDA YIĞININA DÖNDÜ

Kaza sonrası Bursa-Mudanya yolu trafiğe kapanırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu hurdaya dönen araçların çekici marifetiyle kaldırılması sonucu yol tekrardan araç trafiğine açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.