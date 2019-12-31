AA

Ankara güne, bir kadın cinayetiyle uyandı. Başkent'te genç bir kadın, iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. İddiaya göre, Selman K. Atatürk Mahallesi Oba Sokak'taki evinde eşi Nazmiye K.'yi (19),2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

EŞİ VE EŞİNİN ANNE-BABASI GÖZALTINDA

AA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye K.'nin öldüğünü belirledi. Durumun bildirildiği polis ekiplerinin, incelemelerinin ardından Nazmiye K.'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Nazmiye K'nin öldürülmesiyle ilgili eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.