DHA

Diyarbakır'daki cezaevinden izinli olarak çıkan hükümlü Şeyhmus Kızıl, önceki geceyi Mezopotamya Mahallesi'nde oturan ablasının evinde geçirdi. Kızıl, dün sabah ablasının evinden çıkarken, site önünde, 10 yıl önce öldürdüğü kişinin kardeşi olan B.Y., tarafından tabancayla başından vuruldu. Kızıl, kanlar içinde yere yığılırken, B.Y. olay yerinden kaçtı.

HAYETİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kızıl'ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Kızıl'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyla ilgili polis, soruşturma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, kaçan B.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerde saldırganın, siteden çıkan Şeyhmus Kızıl'a tabancayı doğrultup, ateşlediği ve hemen ardından kaçtığı anlar yer aldı.