Kameraya yansıdı! Çuvalla altın çaldılar! Frekansı çözdüler!

İstanbul Beykoz, Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi'ndeki kuyumcuda 27 Nisan'da bir hırsızlık meydana geldi. Sabah dükkana gelen işyeri sahibi E.D., kepengin açık olduğunu ve içerideki malların çalındığını görünce polisi aradı.
UZAKTAN KUMANDANIN FREKANSINI TESPİT ETTİLER
DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızların işyerinin kepenginin uzaktan kumanda frekansını tespit ederek, yaptıkları uzaktan kumanda ile kolayca açtıklarını belirlendi.
ALTINLARI ÇUVALA KOYDULAR
Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen hırsızlıkta şüphelilerin kepengi açarak içeri girmeleri daha sonra vitrinde bulunan ziynet eşyalarını çaldıkları görüldü. Şüphelilerin vitrinden çaldıklarını bir çuvala koyarak hızla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.
6 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin olayda kullandıkları otomobilin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Küçükçekmece ve Bağcılar'da 6 ayrı adrese düzenlenen operasyonda İsmail H.Ç. (25), Serkan Ç. (36) Ertuğrul Ö. (38) ile Kübra Y. (23) gözaltına alındı.
DEFALARCA GÖZALTINA ALINMIŞLAR
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden defalarca polis tarafından gözaltına alındıkları tespit edildi.
4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Polis yaptığı soruşturmada daha önceden meydana gelen 14 ayrı işyeri hırsızlığının failleri olduğunu tespit ettiği şüphelileri, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, Kübra Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
EV ARKADAŞLARI DA AZILI SUÇLU
Operasyon sırasında şüphelilerle aynı evde kalan ve haklarında aranma bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı. Bu kişilerle birlikte bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Şüpheliler Rıdvan D. (23), Adem G. (19), Anıl S. (21) ve Serkan K. (23) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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