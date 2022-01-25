Ambulansa kepçe ile yetiştirildi!

DHA

İstanbul genelinde çok etkili olan yoğun kar yağışı Büyükçekmece'de de yolları kapattı. Ara sokaklara araçlar girmekte zorluk çekince vatandaşlar evlerine yaya yürüdü.

Yolda kalanların yardımına kar çalışması yapan kepçeler yetişti. İnsanlar evlerine kepçenin ağzında gitmeye çalıştı.

Kalp krizi geçiren bir hasta ise yolda ilerleyemeyen ambulansa kepçe sayesinde yetiştirildi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.