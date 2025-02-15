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        Haberler Bilgi Magazin SON DAKİKA: KAHTALI MIÇE HAYATINI KAYBETTİ! Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Mustafa Kahtalı'nın hayatı, kariyeri ve albümleri

        Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti! Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte hayat hikayesi

        Son dakika haberine göre; Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti. ''Kahtalı Mıçe'' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, bir süredir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. Henüz 17 yaşındayken türkü söylemeye başlayan, 1986 yılında 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakalayan Kahtalı'nın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek. Peki, Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte Kahtalı Mıçe hayatı, kariyeri ve albümleri hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 09:47 Güncelleme: 15.02.2025 - 09:47
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        • 1

          Son dakika haberi… Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası ‘’Kahtalı Mıçe kimdir?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. ‘’Kahtalı Mıçe’’ olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, bir süredir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. Peki, Kahtalı Mıçe kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte ‘’Kahtalı Mıçe’’ olarak ünlenen Mustafa Kahtalı'nın hayatı, kariyeri, albümleri...

        • 2

          KAHTALI MIÇE HAYATINI KAYBETTİ

          'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, 74 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti.

          Kahtalı Mıçe, yaklaşık bir yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu.

        • 3

          KAHTALI MIÇE CENAZE TÖRENİ DETAYLARI BELLİ OLDU

          Mustafa Kahtalı için bugün saat 14.00’te Uncalı Kent Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek son işlemlerin ardından, sevenlerinden helallik alınacak ve uçakla Adıyaman’a gönderilecek.

          Kahtalı’nın cenazesi yarın saat 09.30’da Adıyaman Havalimanı’nda karşılanacak. Saat 11.00’de Kahta’da, Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi’nde cenaze töreni gerçekleştirilecek.

          Kahta Çağrı Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası sanatçının cenazesi, Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

        • 4

          KAHTALI MIÇE KİMDİR?

          Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1951 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. Yörede Mustafa'nın kısaltılması olarak kullanılan 'Mıçe' nedeniyle bu lakabı alan Kahtalı, ilkokulu Kahta Kubilay İlkokulu'nda okudu.

          Çocukluğunda, çoğunlukla pamuk tarlasında çalışmaya gittiği için ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise dışardan sınavlara girerek aldı.

          17 yaşından itibaren Kahta'da düğün ve konserlerde türküler söylemeye başladı. 1975- 1985 yılları arasında albüme dökülemeyen ve resmi kayda geçmeyen albüm kayıtları yaptı. 1980 ihtilalinden sonra Kürtçe şarkı söylediği için 1 yıl cezaevinde kaldı.

          İlk albümü 'Kara Gözlüm'ü memleketi Adıyaman'da yaptıktan bir yıl sonra İstanbul'a giderek çıkardığı 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakaladı.

          Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, Mahsuni Şerif, Sami Kasap gibi sanatçıların parçalarını da seslendiren Kahtalı'nın 1975 yılında evlendiği Hülya hanımdan 2 kız, 2 erkek 4 çocuğu var.

          'Aslan' olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla 'Kahtalı' olarak değiştirdi.

          KAHTALI MIÇE ALBÜMLERİ

          Kara Gözlüm (1985)

          Gurbet Kuşu (1986)

          Dilek Dağı (1987)

          Dünden Bugüne Gazellerimiz (1988)

          Acı Günlerim (1989)

          Tanımaz Olaydım-Son Günlerde (1991)

          Böyle Olur mu-Nerdesin (1993)

          Şu Gurbetin Garibiyim (1995)

          Dön Babom-Çıkalım Nemrut Dağına (1996)

          Adaklar Ettim-Zelğo Can (1997)

          Damımıza Kar Yağdı (1999)

          Usta ile Çırak (2002)

          Tık Dedi (2003)

          Ben Adamı Gözlerinden Tanırım (Şiirler) (2003)

          Düğünümüz Şen Ola-Mıçe Babo (2006)

          Siz Gidin Biz Geloğ-Komşu Naile (2009)

          Bir Peru Gördüm-Edi Bese (2013)

          Yıllar Sensiz Geçiyor (2016)

          Tencere Dibin Kara (2023)

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