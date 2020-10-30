Anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Yeni Siteler İsmet İnönü Caddesi'ndeki binanın çatı katında yürekleri kavuran bir olay meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında, anne Altun Sever (40) ile 17 yaşındaki oğlu Eren alevlerin arasında kaldı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ANNE BAYGIN BİÇİMDE BULUNDU
İHA'da yer alan habere göre içeriye giren itfaiye ekipleri anne Altun Sever’i baygın şekilde buldu. Vücudunda yanıklar meydana gelen anne Altun Sever kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dumandan da etkilenen oğlu Eren’in ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.
3 İTFAİYE ERİ HASTANELİK OLDU
Alevlere canla başla müdahale eden itfaiye erleri kısa sürede evin içine kadar girerek alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada M. K., Ç.G ve T.Ö. isimli üç itfaiye eri, ailenin kaldığı dairede elektrik olmamasına rağmen kaçak akımdan etkilendi. Elektrik çarpan üç itfaiyeci, dumandan da etkilenince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken tedavileri sürüyor. Yangının evde yakılan mumdan çıktığı iddia edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
"ALT KATTAN ÜSTE ELEKTRİK HATTI ÇEKTİ"
Altun Sever’in komşusu Gülay Şentürk, olayla ilgili şöyle dedi: "Dükkandan benden gelirdi mum alırdı. Ben kendimi bildim bileli mum alır. Elektriği hiç yoktu. Elektrik istedi. Alt kattan yukarıya elektrik çekiyordu. Alt kattaki kadınla da kavga etmiş. Ben Altun yapma bir gün yanarsın yangın çıkartırsın demiştim. Olacağı buydu."
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