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Muğla Milas'ın turistik Güllük Mahallesi'nde, cumartesi günü saat 04.00 sıralarında balık tutmak için denize açılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Narlı (67),aradan geçen uzun zamana karşın eve dönmeyince yakınları güvenlik güçlerine bildirdi.
67 yaşındaki Mehmet Narlı, evli ve 2 çocuk babasıydı.
Bölgede yapılan aramada Narlı'nın teknesi kıyıya vurmuş halde bulundu. Aynı gün, sis nedeniyle görüş mesafesinin 1.5 metreye kadar düştüğü denizde arama yapıldı, ancak sonuç alınamadı.
11 DALGIÇ VE 1 DALIŞ TİMİ ARADI
DHA'da yer alan habere göre sisin etkisini yitirmesinin ardından yapılan aramalara, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bot, 1 helikopter, 1 sualtı kamerasının yanı sıra Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak'ın girişimleriyle Milas Bodrum Su Üreticileri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği ve Muğla Kültür Balıkçıları Derneği'ne bağlı 11 dalgıç ile 1 dalış timi katıldı.
BUGÜN ÖĞLE SAATLERİNDE BULUNDU
Narlı'nın, teknenin bulunduğu Güllük'ten 2 mil uzaklıkta, Kıyıkışlacık Mahallesi'nde dalgıçlar tarafından bugün öğle saatlerinde karaya vurmuş cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemenin ardından Mehmet Narlı'nın cansız bedeni, morga kaldırıldı.
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