Ordu'da yaşandı! Kahreden haber!

Son dakika haberler... Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki Ilışar Mahallesi'nde, akşam saatlerinde yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

DHA'daki son dakika haberine göre Hüseyin (70) ve Dursene Sevim (67) çiftinden haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese jandarma ve sağlık görevlileri geldi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Sevim çiftini yerde hareketsiz buldu.

Ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin cansız bedenleri, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.