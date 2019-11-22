Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ Mahallesi'nde, iddiaya göre, 15 aylık Nurbanu Kazak isimli bebek annesi mutfaktayken odada yalnız kaldığı sırada oyun oynarken su dolu kovaya düştü. Bir süre sonra odaya giren anne, bebeği düştüğü kovadan çıkardı.

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre annenin çığlıkları üzerine ailenin diğer fertleri de toplandı. Hareketsiz kalan bebek için 112 Acil ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil ekipleri, ilk müdahale sonrasında bebeği Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan bebek hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.