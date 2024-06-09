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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem! 9 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık son depremler listesi

        Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem! 9 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini koruyor. Ülkemizin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak paylaşılıyor. Son verilere göre; Kahramanmaraş geceden bu yana pek çok kez sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. İşte, 9 Haziran 2024 Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 08:49 Güncelleme: 09.06.2024 - 08:49
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        • 1

          Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde birçok sarsıntı meydana geliyor. Ülke genelindeki tüm depremler canlı olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilerek kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, 9 Haziran 2024 Pazar günü yaşanan son dakika depremler listesi...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ PEŞ PEŞE SALLANDI!

          Kahramanmaraş, geceden itibaren 5 kez sallandı. Bu sarsıntıların en büyüğü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.31’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        • 3

          MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün 08:27'de Bursa'nın Mudanya ilçesine 4.54 km uzaklıkta Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 1.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremini derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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