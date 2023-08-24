Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındıktan sonra bir yangın haberi de Kahramanmaraş'tan geldi. Kentte yerleşim yerlerine yakın bir noktada yükselen alevlere müdahale ediliyor
Giriş: 24.08.2023 - 12:58 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:58
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.
İHA'nın haberine göre ilçe sınırları içinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alada yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.