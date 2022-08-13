Sabah 06:50 civarında Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrasında meydana gelen son depremler listesi merak ediliyor. Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? sorusu yanıtını arıyor. İşte 13 Ağustos Cumartesi son dakika depremleri...

13 AĞUSTOS 2022 AFAD SON DEPREMLER

13 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.08.13 07:04:25 37.2252 26.8128 34.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.08.13 06:50:44 37.4430 36.9855 5.0 -.- 4.3 4.3 KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.13 06:40:51 40.8643 31.6700 4.9 -.- 1.6 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel

2022.08.13 06:22:24 40.6735 29.2788 19.1 -.- 1.2 -.- YALOVA (YALOVA) İlksel

2022.08.13 06:21:01 37.9982 27.2352 11.7 -.- 1.4 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.08.13 04:52:07 36.6435 29.7835 29.2 -.- 1.4 -.- ISLAMLAR-ELMALI (ANTALYA) İlksel

2022.08.13 04:13:14 38.5120 39.2002 4.4 -.- 2.2 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel

2022.08.13 03:27:30 39.4700 24.0933 5.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.08.13 02:45:07 37.9820 27.1693 8.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel