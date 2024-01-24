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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü! - Güncel haberler

        Son dakika haberi Kahramanmaraş'ta üzerine iş makinesini çöken operatör hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:55 Güncelleme: 24.01.2024 - 19:05
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        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.

        Doğukent Mahallesi'nde ağır hasarlı 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleriyle sağlık ekipleri yönlendirildi.

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        Enkazda kalan iş makinesi operatörü Muhammet Gök'ün (28) kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında Gök'ün cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

        Gök'ün cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #son dakika
        #KAHRAMANMARAŞ
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