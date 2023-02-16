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Son dakika haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11. gününde sevinç gözyaşlarına boğan bir haber geldi. Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmalarında 258'inci saatte 42 yaşındaki Neslihan Kılınç kurtarıldı. Kepçe oparatörü Adnan Eşin'in enkaz kaldırma çalışmasında çalışırken fark ettiği Neslihan'ın sağ olduğu görüldü. Titizlikle olduğu yerden çıkarılan Neslihan vakit kaybedilmeden ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi.

NESLİHAN'IN BABASI: KENDİNDEN GEÇTİM Adının Cuma olduğu öğrenilen Neslihan Kılınç'ın babası 258. saatte gelen kurtuluş mucizesini şöyle özetledi: Kendimden geçtim. Bayılmak üzereydim. Zor tuttular. Şu anda iki çocuğu ve eşi de enkaz altında. Türkiye'yi yasa doğan Kahramanmaraş depreminde umutları yeşerten bir haber geldi. Depremin 258'inci saatinde AFAD koordinesinde bir çok ekibin ortak yaptığı çalışmada 30 yaşındaki Neslihan Kılınç'a ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla gen kadın çöken Ebrar Sitesi Z Bloktaki enkazdan sağ olarak çıkarılarak ambulansa alındı. Genç kadının sağ kurtarılması arama kurtarma ekinini de sevindirdi. Kılınç'ın eşi ve çocuklarının hâlen enkaz altında olduğu öğrenildi. 17 YAŞINDAKİ ALEYNA ENKAZDAN ÇIKARILDI TEDAVİ ALTINA ALINDI AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkez Kayabaşı Mahallesi'nde depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarıldı. Genç kız, tedavi için Ankara'ya sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmaları felaketin 11. gününde devam ediyor.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.

İHA'da yer alan habere göre Aleyna'nın yakınları 11 gündür ara vermeden çalışan madencilere sarılıp gözyaşı dökerken, genç kızın enkaz altındaki kardeşinin de kurtarma çalışmasına devam ediliyor. Depremzede yakınlarının teşekkür edip dua ettiği bir madencinin, "Beni katma, hepimiz buradayız. 'Allah'tan ümit kesilmez' dedik. Biz çalışmaya devam edelim" sözleri de herkesi duygulandırdı Enkazın altından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O ANLARI ANLATTILAR 11 gündür bekleyen Aleyna’nın teyzesi Güler Duman, ısrarla çalışmasını sürdüren kurtarma ekibindeki madenciye sarılarak teşekkür etti. “11 gündür bizi yalnız bırakmadılar. Bunların sayesinde yeğenim kurtuldu. Gece gündüz buradalar. Allah onlardan razı olsun” dedi. Kuzeni Feyzullah Çelik de bir kuzeninin daha enkaz altında olduğunu, onun da çıkarılmasını ümit ettiklerini kaydetti. Aleyna’nın enkaz altındaki kardeşinin de kurtarma çalışmasına devam ediliyor. Depremzede yakınlarının teşekkür edip dua ettiği madenci, “Beni katma, hepimiz buradayız. 'Allah’tan ümit kesilmez' dedik. Biz çalışmaya devam edelim” sözleri herkesi duygulandırdı.

"İLK SESİ AYAK HAREKETLERİNDEN DUYDUK" Aleyna Ölmez'i (17) kurtaran ekipler arasında yer alan Kocaeli Dilovası Belediyesi ekibi o anları anlattı. Ekipte görevli Feyim Orhan ilk sesi ayak hareketlerinden aldıklarını ifade ederek, "Madenciler ve Bergama Komando Alayı ile birlikte çalışıyorduk. Çok mutluyuz. İlk sesi ayak hareketlerinden duyduk. Daha sonra profesyonel ekipler geldi. Jandarma Arama Kurtarma'dan geldiler. Onlar kazı işlerini yaptı. Çok mutluyuz" dedi. Ekipten Yusuf Yıldırım, "Her dakika bir ümit olduğuna inanıyorduk burada. Biz burada 8 gündür madenci ağabeylerimiz, asker ağabeylerimizle birlikte çalışıyorduk. Allah hepsinden razı olsun. Biz ümidin olduğuna hep inanıyorduk. Bir an olsun ümidi bırakmadım. Hissettiğimiz gibi oldu. Ümidimiz karşılığını buldu. Aleyna'yı çıkardık. Biz çok mutluyuz. Duygularımızı nasıl ifade edeceğimizi bilmiyoruz. Uyku, saat kavramı nedir bilmiyoruz. Bir canı çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Aynı ekipte yer alan Ozan Kaya da çok mutlu olduklarını belirterek, "Hep bir ümidimiz vardı. Yorgunduk ama Aleyna kardeşimizi bulduktan sonra bütün yorgunluğumuzu aldı. İnşallah daha da canlı çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bütün yorgunluğumuz gitti. Çok mutluyuz şu anda" dedi.