Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, itiraz 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Şeker hakkında tahliye kararı verildi.

Duran ailesinin avukatları ise itirazda bulunup, Şeker’in tutukluluk halinin devam etmesi yönünde itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi reddetti. Dosyanın Yargıtay’a gönderileceği öğrenildi.