Kadınların görüntüsünü gizlice çekiyordu! Bir vaka daha!

Son dakika haber: Kadınların görüntüsünü çekiyordu! Bir vaka daha

AA

Son dakika haberler... İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların gizlice ve rızaları dışında çekilmiş videolarını kendi sosyal medya hesabında paylaşan kişinin yakalanması için çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİ PAKİSTANLI ÇIKTI

AA'da yer alan son dakika haberine göre yapılan incelemede videoların yayımlandığı sosyal medya hesabının Pakistan uyruklu Cüneyt R. tarafından kullanıldığı tespit edildi.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Eyüpsultan'da yaşadığı belirlenen şüpheli, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

"Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Cüneyt R. hakkındaki tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Cüneyt R., çektiği kadınlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıyordu.