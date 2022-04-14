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Kadınların görüntüsünü gizlice çekiyordu! Bir vaka daha!

Son dakika haberine göre İstanbul'da, kadınların videolarını gizlice çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu Cüneyt R. isimli zanlı yakalandı. "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan işlem başlatılan Cüneyt R.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi

14.04.2022 - 14:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haber: Kadınların görüntüsünü çekiyordu! Bir vaka daha
Kadınların görüntüsünü gizlice çekiyordu! Bir vaka daha!
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AA

Son dakika haberler... İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların gizlice ve rızaları dışında çekilmiş videolarını kendi sosyal medya hesabında paylaşan kişinin yakalanması için çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİ PAKİSTANLI ÇIKTI

AA'da yer alan son dakika haberine göre yapılan incelemede videoların yayımlandığı sosyal medya hesabının Pakistan uyruklu Cüneyt R. tarafından kullanıldığı tespit edildi.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Eyüpsultan'da yaşadığı belirlenen şüpheli, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

"Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Cüneyt R. hakkındaki tahkikatın sürdüğü bildirildi.

C&uuml;neyt R., &ccedil;ektiği kadınlara ait g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leri sosyal medya hesabından paylaşıyordu.
Cüneyt R., çektiği kadınlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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