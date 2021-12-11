Kadın avukat kocasını ayakkabı ile darp etti!

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da ailevi sebeplerden ötürü karı koca arasından çıkan kavga mahkemede sona erdi. Uzun bir süredir ayrı yaşayan ve boşanmaya çalışan N.Ö. ile kadın avukat G.Ö. 29 Ağustos'ta kavga çıktı.
"ŞİDDET UYGULAMADIM ŞİKAYETÇİYİM"
Polis ekipleri tarafında gözaltına alınan karı koca birbirinden şikayetçi oldu. Eşinin kendisine attığı mesajlara sinirlenen avukat G.Ö. soluğu N.Ö.'nün yanında aldığını söyledi.
Eşinin kendisine neden mesaj attığını sorduğunu belirten avukat G.Ö., "Boğazıma sarıldı. Beni öldüreceğini söyledi. Bu sırada yere düştü. Ben kendisine şiddet uygulamadım. Şikayetçiyim" dedi.
"BAŞIMA VURDU PARMAĞIMI ISIRDI"
Eşinin kendisine mesajlar attığını belirten N.Ö. ise, "Eşim adresime geldi. Usulüne uygun olarak uyardığım halde üzerime atladı. Ayakkabı ile kafama vurdu. Parmağımı ısırdı. Ben kendisine kesinlikle bir şiddet uygulamadım. Bana hakaretler etti" dedi. Doktor raporu alan N.Ö. eşinden şikayetçi oldu.
SAVCI KADIN AVUKATA HAPİS İSTEDİ
Soruşturmayı tamamlayan savcı N.Ö.'yü dövdüğü iddia edilen kadın avukat G.Ö. hakkında basit yaralama suçundan hapis istedi. Ayakkabıyı silah kabul eden savcı, hazırladığı iddianamede kadın avukatın olayda ele geçirilemeyen ayakkabı ile eşinin başına vurduğunu ve parmağını ısırdığını belirtti.
2 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Savcı, kadın avukatın eylemini silahla gerçekleştirdiğini belirterek, 8 aydan 2 yıla kadar hapsini istedi. Hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderen savcı taraflar hakkında hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından takipsizlik kararı verdi.
MAHKEME KADIN AVUKATA CEZA VERDİ
Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan avukat G.Ö., 140 gün karşılığında 2 bin 800 TL para cezasına çarptırıldı. Mahkeme avukatın cezasını 5 yıl süreyle erteledi.
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