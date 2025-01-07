Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem HT Trend Son dakika: Kadıköy'deki bina kolonlarıyla dikkat çekiyor

        Kadıköy'deki bina kolonlarıyla dikkat çekiyor

        Kadıköy'de inşaat halinde olan bir binanın yamuk kolonları görenleri şaşırttı. Sosyal medyada gündem olan bina drone ile görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu nasıl bina?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadıköy Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 8 katlı bir binanın dördüncü katından sonra yamuk bir şekilde yükselen kolonlar görenleri hayrete düşürdü.

        İddiaya göre, mimari bir görsel için kolonların bir kısmının yamuk bir şekilde yapıldığı öğrenildi.

        Mimarisi ilginç bina drone ile görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz sahili için deprem uyarısı!
        Karadeniz sahili için deprem uyarısı!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Diyabetiniz varsa bu gıdalar tehlike yaratabilir!
        Diyabetiniz varsa bu gıdalar tehlike yaratabilir!
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Trump: Ben İsrail'in en iyi dostuyum
        Trump: Ben İsrail'in en iyi dostuyum
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Habertürk Anasayfa