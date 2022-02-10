Kaçak hafriyata rekor ceza! Suçüstü yakalandı

İHA

İstanbul'un kaçak hafriyat dökümlerinde en çok sıkıntı yaşanan bölgelerinden Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonu suçüstü yakalandı, şoföre rekor ceza kesildi. Yol kenarına döküle hafriyat kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi Mavigöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, 06 DR 1533 plakalı hafriyat kamyonunun yol kenarına döküm yaptığını fark etti.

Yol kenarına hafriyatını boşaltan kamyon şoförü suçüstü yakalandı. Yakalanan kamyon şoförüne Kabahatlar Kanunu ve Çevre Kanunu kapsamında toplamda 270 bin 378 TL para cezası kesildi ve araç trafikten men edilerek çekildi. Hafriyatın döküldü alan ve aracın çekilme anı kameraya yansıdı.