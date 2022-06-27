Kabine'nin gündemi yoğun! İşte ele alınacak başlıklar

Son dakika: Kabine toplanıyor! Gündemde asgari ücret, Kurban Bayramı ve NATO zirvesi var

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün düzenlenecek.

Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak.

Kritik başlıkların ele alınacağı toplantıda en önemli gündem maddesini Asgari Ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam çalışmaları oluşturacak.

ASGARİ ÜCRET

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet arasında son dönemde temaslar sıklaşırken toplanacak kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in sunum yapması bekleniyor.

Toplantıda enflasyona karşı asgari ücretlilere temmuz ayında ara zam verilmesi formülü üzerinde duruluyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Bu sene 9-10-11-12 Temmuz’da kutlanacak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

NATO ZİRVESİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Habertürk TV'de "Salı günü NATO Genel Sekreteri'nin ricası üzerine Cumhurbaşkanımızın katılımı üzerine Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi yapılacak. NATO zirvesinden öncesinde önümüzdeki Salı günü bu zirve olacak" demişti.

Kabinenin bir başka önemli gündem maddesi de İspanya’nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi olacak. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği, tahıl koridorundaki son durum da masaya yatırılacak.

Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.